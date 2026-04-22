ジンギスカン専門チェーン「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」（以下：ラムちゃん）は、2026年4月27日(月)から29日(祝水)までの3日間、「羊肉の日」イベントを開催する。【画像】対象メニューを全て見る同イベントは昨年、アプリ会員限定で実施し好評を博した。今年はより多くの利用者に楽しんでもらうため、アプリ会員以外も対象として開催する。期間中は、同店の人気メニュー「塩〆熟成上ラム肩ロース」「漬込み熟成ジンギスカン