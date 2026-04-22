韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「씨（ッシ）」の意味は？「씨（ッシ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、人の名前を呼ぶときの表現です。「씨（ッシ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「〜さん、氏」でした！「씨（ッシ）」は、「〜さん、氏」を