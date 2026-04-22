NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。戦国時代、主人公・豊臣秀長（＝小一郎／仲野太賀）が、兄・秀吉（＝藤吉郎／池松壮亮）を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語は快調に進行中。4月19日に放送された第15回「姉川大合戦」では、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突する歴史に名高い“姉川の戦い”が展開。その中で、登場人物それぞれの覚悟が描かれていたことが印象に残った。戦いの発端は