１６日、東京の首相官邸前で、プラカードを掲げる抗議集会の参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京4月22日】日本政府は21日、「防衛装備移転三原則」と運用指針の改定を閣議決定し、殺傷能力のある武器の輸出を原則として認めた。世論は、高市政権の武器輸出緩和には複数の不穏な思惑があり、日本の安全保障政策における重大な転換だと受け止めている。日本が「再軍事化」の歩みを加速させ、戦争体制を再び動かしつ