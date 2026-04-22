◇MLB ジャイアンツ 3-1 ドジャース(日本時間22日、オラクル・パーク)ドジャースの先発・山本由伸投手が敵地でジャイアンツ戦に登板し7回3失点で敗戦。ロバーツ監督が山本投手の投球についてコメントしました。山本投手は初回、ヒットにエラー、さらにフォアボールが絡むなどノーアウト満塁のピンチ。この場面でタイムリーと犠牲フライなどで3点を失いました。これ以降は立て直し、5回までヒットを許さず。7回は圧巻の3者連続三振