俳優の上地雄輔（47）が20日、自身のインスタグラムを更新。俳優の高良健吾（38）との食事会を報告し、にこやかな2ショットを公開した。【写真】「笑顔が素敵」「イケメン」上地雄輔と“しっぽり飲みを楽しむ”高良健吾の近影上地は「しっぽり飲んで話して聞いて、次の日うろ覚えの記憶と楽しかった連絡との答え合わせが1番の幸せ」とつづり、高良との2ショットを披露。店内でグラスを手に笑顔を見せる2人の姿は、落ち着いた大