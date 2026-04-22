移動するトラックが…俳優の土屋太鳳（31）と、人気グループ・timeleszの佐藤勝利（29）がダブル主演を務めるテレビ朝日系のドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」が4月8日にスタートした。【写真を見る】長寿シリーズも…テレビ朝日で水曜午後9時枠に放送された刑事ドラマ放送枠は「相棒」、「刑事7人」、「特捜9」など、同局でも人気刑事ドラマシリーズが放送されてきた水曜午後9時枠なのだが……。「ドラマですから、設定