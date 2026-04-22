島田麻央（左）、中田璃士日本スケート連盟は22日、2026年度のフィギュア強化選手を発表し、最高ランクの「特別強化」にシニア本格デビューを控える世界ジュニア選手権で女子4連覇の島田麻央（木下グループ）と男子2連覇の中田璃士（TOKIOインカラミ）が入った。女子で千葉百音（木下グループ）中井亜美（TOKIOインカラミ）青木祐奈（日本建物管財）岡万佑子（木下アカデミー）、男子で佐藤駿（エームサービス・明大）三浦佳生