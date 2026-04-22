マンチェスター・ユナイテッドはイングランド代表MFコビー・メイヌーと新契約について口頭で合意に達しているようだ。英紙『ザ・サン』が伝えた。2005年4月19日生まれの21歳はマンチェスター・Uの下部組織で育ち、22年5月にプロ契約を締結。23-24シーズンにはプレミアリーグ24試合3得点を記録し、24年3月にはA代表デビューも果たしていた。ルベン・アモリム体制では先発出場の機会が限られるなど、今冬の移籍も噂された。し