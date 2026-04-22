NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。ヤクルトは山野太一投手を登録しました。プロ6年目の山野投手はこの日、今季4度目の先発登板に臨みます。ここまで3度の先発登板でいずれも勝利投手となっている山野投手は3勝0敗、防御率3.60の成績を残しています。前回登板だった11日の巨人戦は、7回を投げて87球、被安打5、7奪三振、2失点と好投し、3勝目を挙げました。ヤクルトは開幕から勝利を重ね現在14勝6敗で首位をキープ。しかし2位