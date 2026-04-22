ロッテ―楽天戦プロ野球の2軍ファーム・リーグは22日、森林どりスタジアム泉でロッテ―楽天戦を行い、ロッテの安田尚憲内野手が今季1号ソロを放った。1-3で追いかける6回無死走者なし。楽天の伊藤が投じた速球を強振。左中間フェンスを超えるソロとなった。ダイヤモンドを一周する安田の顔には笑顔も浮かんだ。安田は今季、ファームで23試合に出場。打率.255をマークしている。昨季は1軍で93試合に出場し2年連続で本塁打はゼ