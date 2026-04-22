テレビ朝日の森山みなみアナウンサーの衣装コーデに、絶賛の声が寄せられている。森山アナは２２日までに自身のインスタグラムを更新。「スーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と始めると、白や水色のニットワンピースや、黒のトップスに白のパンツをあわせたモノトーンコーデなどを着こなしたショットを披露した。この投稿には「ワンピもりみな素敵すぎる」「ご褒美もりみなすぎるッ」「美しい」