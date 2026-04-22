元欅坂46のメンバーで俳優の長濱ねるさんが、自身のインスタグラムを更新。故郷の長崎・五島列島に帰省したことを明かしました。【写真を見る】【 長濱ねる 】故郷長崎・五島列島へ里帰りを報告「1泊だけ五島に帰ったよ」オフショット多数投稿長濱さんは海の防波堤のコンクリートの上で仰向けになって自撮りした画像を添えて「1泊だけ五島に帰ったよ」と投稿。故郷で過ごしたひとときを、画像にまとめて紹介しています。