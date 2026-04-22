プロ野球・ロッテは22日、坂本光士郎投手の登録を抹消しました。坂本投手は前日のオリックス戦で4-3と1点リードのノーアウトランナー2塁の場面で登板しました。フォアボールと内野ゴロで1アウト1塁3塁とすると、タイムリーを打たれ同点。その後は満塁のピンチを招きましたが、勝ち越しは許さず、その裏チームが再び勝ち越したため、勝利投手となりました。今季はここまで5試合に登板し1勝1敗、1ホールド。防御率は0.00となっていま