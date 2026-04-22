俳優のキム・ハヌル、ユン・サンヒョン、イ・ドヒョンが出演する韓国ドラマ『18アゲイン』（全16話）が、あす23日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金 前7：00〜※29日〜5月5日は休止）【場面ショット】全盛期だった18年前の夫を演じるイ・ドヒョン同作は、ある日、夫が全盛期だった18年前の姿に大変身するところから始まる、夫婦・家族の愛を描いたファンタジーラブロマンス。ダメ夫に呆れ、離婚を決