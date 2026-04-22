歌手の森口博子（57）が19日に更新された小林幸子（72）のYouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA!!」にゲスト出演。婚活事情について語った。小林に「愛す人はできないのかい？」と振られた森口は「私は婚活より保険の見直しが大事」と即答。小林とスタッフを爆笑させた。森口は「現実でございます。他人と暮らすってことが分からない」と嘆き。小林が「だってずっとお母様と暮らしてる」と補足すると「そうなんですよ、何