巨人の宇都宮葵星内野手（２１）が２２日、出場選手登録を抹消された。前日２１日の中日戦（長野）で７回に大城の代走で出場。走塁中に足を滑らせる場面があった。今季はキャンプから１軍に同行して俊足と内、外野どこでも守れる守備力をアピール。開幕前に支配下登録されて開幕１軍入りを果たした。プロ初安打、プロ初得点も記録。６試合で２打数１安打だった。代わりに萩尾匡也外野手（２５）が登録された。