【フレームアームズ・ガール 信玄改】 予約開始：4月23日11時 発売日・価格：未定 コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール 信玄改」を4月23日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 今回同社公式Xアカウント「コトブキヤ_プラモデル総合」にて本内容を発表しているほか、商品画像を一部先行して公開