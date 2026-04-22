捜査員4人を乗せた一艘のボートが、エメラルドグリーンの池を進んでいく。時折止まりながら、川底を調べるような仕草を見せる。近くにはテントとモニターが設置され、複数の捜査員が画面をじっと注視していた──。【写真】エメラルドグリーンの池を念入りに捜査する捜査員、テントのモニターで神妙な顔で画面チェックをおこなっていた京都府南丹市で当時小学5年生の安達結希くん（11）が3月23日から行方不明となり、4月13日に