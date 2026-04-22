◇ナ・リーグジャイアンツ3−1ドジャース（2026年4月21日サンフランシスコ）ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が21日（日本時間22日）、本拠でのドジャース戦に「6番・右翼」で先発出場。相手先発の山本由伸投手（27）から2安打1打点を記録し、チームの勝利に貢献した。初回の第1打席は2点を先行し、なおも2死一、三塁で山本の初球、高めカーブを捉え、右前に運び3点目を奪った。4回の第2打席は中直に