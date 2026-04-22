4月17日に引退を発表した、三浦璃来（24）と木原龍一（33）の“りくりゅう”ペア。二人が練習拠点とするカナダのリンク「スケートオークビル」のコーチ、マーク・ブラッドショー氏が「週刊文春」の独占取材に応じた。【写真多数】三浦璃来は桃色、木原龍一は若草色で…晴れ姿に身を包んで肩を寄せ合う2人など、りくりゅうの写真をすべて見る（全54枚）引退発表当日、園遊会に参加©時事通信社コーチに明かしていたりくりゅ