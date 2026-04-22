女優の武田梨奈(34)が22日、自身のSNSを更新し、驚きの健康診断の結果を伝えた。34歳の武田は「先日の健康診断にて、再び身長が伸びていました。毎年順調に数ミリ伸びています」と報告。「そして、まさかの右目だけ視力が上がりました」とも明かし、「0.4→0.7→1.2まで来ました。こんなことってあるのでしょうか？止まらない成長期。。」とつづった。この投稿に、お笑いタレントのバカリズムは「視力の上げ方を教えて下さ