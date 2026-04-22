3月、米南部ジョージア州の空港のデルタ航空機（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】中東情勢の悪化に伴うジェット燃料価格の急騰を受け、米航空各社がコスト増への対応を急いでいる。デルタ航空は赤字決算に転落し、増便計画を見直すとともに手荷物料金の引き上げを決めた。運賃の大幅な値上げは避けつつ、付帯収入や便数抑制で乗り切る動きが業界に広がりつつある。デルタが8日発表した2026年1〜3月期決算は、純損益が2億8