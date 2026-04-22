きょう（22日）午後、茨城県つくばみらい市で、住宅と納屋あわせて5棟が焼ける火事がありました。警察と消防によりますと、きょう午後1時10分ごろ、つくばみらい市福原の住宅で、「納屋が燃えている」と付近を通行していた人から119番通報がありました。これまでに、住宅3棟と納屋2棟のあわせて5棟が焼けて、このうち住宅2棟と納屋1棟が全焼したということです。火が出ておよそ5時間半たっても、消火活動が続いています。これまで