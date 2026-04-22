NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。巨人は宇都宮葵星選手に代わって、萩尾匡也選手を登録しました。2022年ドラフト2位で入団した萩尾選手が今季初昇格。ファームで開幕を迎えたプロ4年目の今季は、57打数19安打の打率.333、9打点を記録していました。登録抹消となった宇都宮選手は、前日21日に長野で行われた中日戦で走塁の際に体勢を崩す場面があり、その時に負傷したとみられます。開幕前に支配下昇格をつかんだ21歳はここま