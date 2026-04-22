日本スケート連盟の理事会が22日、都内で開催され、各競技の来シーズン強化選手が承認された。フィギュアの特別強化選手は、男子の佐藤駿（エームサービス・明大）、三浦佳生（明大）、中田璃士（TOKIOインカラミ）、山本草太（MIXI）、西野太翔（星槎国際高横浜）、女子の島田麻央（木下グループ）、千葉百音（木下グループ）、中井亜美（TOKIOインカラミ）、青木祐奈（日本建物管財）、岡万佑子（木下アカデミー）、ペアの長