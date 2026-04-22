歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが4月21日、自身のオフィシャルブログを更新。長女の麗禾（市川ぼたん）さんとともに東京ディズニーランドを訪れたことを報告しました。【写真を見る】【 市川團十郎 】長女・麗禾さんと“夜のディズニー”満喫「手を繋いで歩いていると なんか勘違いされるくらいの身長にもなってきて、ドギマギもしました」團十郎さんは同日夕方、「飯を入れてディズニーへ、向かいます!!」と投稿し、食事を済