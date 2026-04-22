きょう正午ごろ山形県大江町の山で火災があり現在も延焼が続いています。 【画像】消火活動の様子 消防によりますときょう正午ごろ、大江町小見で火災が起きていると消防に通報がありました。 現場は大山自然公園の近くで山林が５０００平方メートルほど燃えているということです。 ポンプ車５台のほか県消防防災ヘリが加わり地上と空から消火活動が続けられていますが今のところ鎮火には至っていないということです。