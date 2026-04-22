23日は、県内各地で前線の影響を受け、雨や雷雨となる見込みです。薩摩地方は午前を中心に雨が降り、局地的に雷を伴った激しい雨となるおそれがあり、落雷や突風に注意が必要です。大隅地方も雲が広がり、午前を中心に雷を伴う激しい雨が降る所がありそうです。種子島・屋久島地方では前線通過に伴い、非常に激しい雨となり大雨のおそれがあります。奄美地方も日中を中心に雨や雷雨となり、天気の急変に注意が必要です。22日も