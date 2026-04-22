アメリカのトランプ大統領は、日本時間の23日午前に迫っていたイランとの停戦期間を延長すると表明しました。イラン側は「延長を求めていない」と反発しています。トランプ大統領は日本時間の22日朝、自身のSNSで、「イラン政府が深刻な分裂状態にあることや、仲介国パキスタンの軍トップと首相からの要請」を受けて、停戦期間の延長を表明しました。トランプ大統領は「イラン側が統一された提案をまとめることができるまで、攻撃