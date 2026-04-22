◇パ・リーグ西武6―4ソフトバンク（2026年4月21日ベルーナD）西武の桑原将志外野手（32）が22日、出場選手登録を抹消された。球団は左ふくらはぎの肉離れで、実戦復帰まで約1カ月の見込みだと発表した。桑原は前日のソフトバンク戦（ベルーナD）に「1番・左翼」でスタメン出場。初回に左翼線三塁打を放ったが、その走塁中に左ふくらはぎを痛め、代走を送られた。そのまま所沢市内の病院で検査を受け、肉離れの診断。