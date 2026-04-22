首都高速道路の清掃業務の入札で談合を繰り返していたとして、公正取引委員会は清掃業者4社に排除措置命令を出し、首都高には改善措置を要求しました。【映像】公正取引委員会 首都高に改善措置を要求公正取引委員会によりますと、「スバル興業」「京葉ロードメンテナンス」「日本ハイウエイ・サービス」「首都ハイウエイサービス」の4社は、遅くとも2017年5月から2025年5月までの間に、首都高の道路清掃の入札で、落札業者を