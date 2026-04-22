茨城県・つくばみらい市の住宅で火事があり、22日午後4時現在も消防による消火活動が続いています。22日午後1時50分ごろ、つくばみらい市福原の住宅で火事があり、消防車両など15台が出動して現在も消火活動が続いています。消防によりますと、今のところけが人や逃げ遅れた人がいるとの情報は入っていないということです。