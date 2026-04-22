プロ野球・西武は22日、桑原将志選手の登録を抹消、児玉亮涼選手を1軍登録しました。桑原選手は前日のソフトバンク戦で走塁の際、足を痛めた様子を見せ負傷交代。検査を受けたところ「左ふくらはぎの肉離れ」と診断されました。ここまで打率.318の成績。実戦復帰までおよそ一か月の見通しです。登録された児玉選手は2022年ドラフト6位で入団した4年目の内野手。ここまでファームで19試合、打率.211としています。