【デスマッチ女王工藤めぐみ伝説邪道姫４０年目の激白（２）】クラッシュ・ギャルズさんに憧れ、プロレスラーになることしか頭の中になかった中学３年。全日本女子プロレスの新人オーディションを受けました。そこは話題のＮｅｔｆｌｉｘのドラマ「極悪女王」のまんまです。全国から女の子が集まってきて、人の多さに圧倒されました。見る人見る人、みんなすごい人に見えて…。私は格闘技のバックボーンがなく、オーディション