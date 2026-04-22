米Mozillaは、4月21日（現地時間）にFirefoxの新バージョンとなるWebブラウザ「Firefox 150」をリリースした。Firefox 150は、Firefox 148からいつも通りの4週間でのバージョンアップとなった。Firefox 149では、2026年4月7日にマイナーバージョンアップの149.0.2がリリースされている。149.0.2では、以下の修正が行われた。Webページの一部の要素（ドロップダウンメニューや特定のスタイルなど）が印刷時に正しく表示されない問題