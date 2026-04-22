【モデルプレス＝2026/04/22】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が4月21日、自身のオフィシャルブログを更新。長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）との2ショットを公開した。【写真】48歳歌舞伎俳優「パパ格好良すぎます」14歳長女とのディズニーショット◆市川團十郎、長女・堀越麗禾とのディズニーショット公開團十郎は「80分」と題した投稿で「美女と野獣⋯やっと乗れました」とつづり、写真を投稿。東京ディズニ