【モデルプレス＝2026/04/22】櫻坂46の田村保乃が、4月23日発売のウエディング情報誌「ゼクシィ国内リゾートウエディング2026 Summer & Autumn」（リクルート）の表紙に登場する。【写真】27歳坂道メンバー、白ドレス姿で透明感あふれる◆田村保乃、沖縄ロケで解放感あふれる花嫁ショット同誌は、リクルートが4カ月に1度発行するウエディング情報誌。今回の撮影は沖縄の自然豊かなロケーションで実施。海を望むチャペルや、ブ