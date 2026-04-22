【モデルプレス＝2026/04/22】モデルの近藤千尋が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手料理を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「さっぱりしてて美味しそう」野菜たっぷりマリネ・和え物などズラリの食卓◆近藤千尋「大好きなトマトのマリネ」披露近藤は「大好きなトマトのマリネの季節」とつづり、旬の食材を取り入れた食卓を公開。たっぷりの薄切り玉ねぎと共に漬け込んだトマトのマリネを中心に、ブロ