巨人の3年目、泉口友汰がショッキングなアクシデントに見舞われた。2026年4月21日に長野オリンピックスタジアムで行われた早出練習のキャッチボール中に打撃練習の打球が顔面を直撃。そのまま倒れこむと立ち上がれず、グラウンドに入った救急車に担架で乗せられた。メディア報道によると、長野市内の病院で搬送され、脳しんとう、顔面打撲、口腔内裂創と診断されたという。同日に「脳しんとう特例措置」の対象選手として出場選手登