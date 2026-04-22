新人演歌歌手の藤崎詩乃が２２日、都内でデビューコンベンションを開催した。５月２０日にデビューする現役大学生歌手。数々の演歌曲を生み出してきた作曲家・水森英夫氏が手がけたデビュー曲「黒髪海峡」を熱唱。「ここに藤崎詩乃として立てることがうれしいです。先生にいただいた曲を大切に歌って頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします」と初々しくあいさつした。歌唱の自己採点を求められると、「緊張して