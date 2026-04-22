落語家の七代目三遊亭円楽（48）と芥川賞作家の中村文則氏（48）が22日、東京・新宿の紀伊國屋ホールで落語会「文学×落語三遊亭円楽×中村文則〜円楽、中村文則執筆新作落語相勤上候〜」（6月18日、東京・紀伊國屋ホール）の会見を行った。中村氏は「教団X」などで知られる作家で、2005年に「土の中の子供」で芥川賞を受賞。24年には「列」で優れた純文学に贈られる「野間文芸賞」を受賞するなど、重厚でシリアスな筆致で