「東京ドームシティ」で遊具を点検していた女性従業員が落ちてきた座席部分に挟まれ死亡した事故で、遊具を制御するコントロールパネルを誰も操作していなかったことがわかりました。21日正午ごろ、東京・文京区にある「東京ドームシティアトラクションズ」で、屋外遊具「フライングバルーン」の支柱を点検していた従業員の上村妃奈さん（24）が、頭上から突然落下してきた座席部分に挟まれ死亡しました。落下した座席部分の動きを