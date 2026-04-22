大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクのイベント出演申込先や出演条件などが公開された。21日、万博公式サイトに掲載された。【画像】ミャクミャク、イベント出演費用の一覧大阪・関西万博は、昨年4月13日から10月13日までの184日間、夢洲を舞台に開催され、大盛況となった。開幕から1年、閉幕から半年経っても、ミャクミャクはひっぱりだこの人気となっている。そうした中、「ミャクミャクの各種イベント等への