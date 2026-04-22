22日は西から天気崩れる。これまでの１日の天気を振り返ります。■西から天気下り坂 黄砂まじりの雨に注意22日(水)は、低気圧や前線が近づき西から天気が崩れています。九州は昼ごろから雨が振り出し、中国地方や四国地方でも午後は一部で雨が降り出しました。前日に鳥取や京都などで黄砂の観測がありましたが、上空に滞留している黄砂が雨とともに落ちてくる恐れがあり、黄砂まじりの雨による車の汚れなどにも注意が必要です。23