西武・巨人などで外野手として活躍した西武の小関竜也２軍監督の娘で歌手・タレントの小関舞が２１日、自身とマネジャーのＸ（旧ツイッター）に投稿。「初Ｇタウン行ってきました！竜也のグッズ持って応援、楽しすぎたナ親子アクスタフォト中々にレアで笑うみんなもゲットしてー！！笑逆転勝利でサイコーの試合でした♡（まいより）」と記し、同日にジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグ巨人−西