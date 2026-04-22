緊張が続くホルムズ海峡で22日、コンテナ船がイラン側から攻撃を受け大きな損傷を受けました。イギリス海事当局によりますと22日、ホルムズ海峡のオマーン側海域で、イラン革命防衛隊の武装ボート1隻がコンテナ船に接近し、発砲しました。船長によると、事前の無線による警告はなかったということです。船橋が大きく損傷しましたが、火災は発生せず、乗組員全員の無事が確認されています。