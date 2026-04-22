きょう東証グロース市場に新規上場したＳＱＵＥＥＺＥは、午前９時６分に公開価格３１１０円を１４０円（４．５％）上回る３２５０円で初値をつけた。９時１３分には３３９５円の高値をつけたが、その後は軟化し午後１時４３分には３１１０円に下落。引けにかけやや持ち直し、３１９５円で初日の取引を終えた。 一方、２１日に東証グロース市場に新規上場し、上場初日はカイ気配のまま取引を終えたバトンズは、