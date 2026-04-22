日本興業がこの日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１５２億円から１６３億円（前の期比１０．５％増）へ、営業利益が６億３０００万円から７億９０００万円（同３３．０％増）へ、純利益が４億３０００万円から５億７０００万円（同４５．０％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。 港湾向け製品を中心に土木資材事業が好調に推移したことが牽引役となった。また、高