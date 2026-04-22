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○経済統計・イベントなど ０２：３０ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁の発言 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １５：４５仏・企業景況感指数 １６：１５仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：１５仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １６：３０独・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：３０独・サービス部門購買担当者景気指数（速報